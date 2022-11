Schwule Männer aus der Stadt der Liebe

09. November 2022, noch kein Kommentar

Für die neueste Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" reiste Herausgeber und Cheffotograf Liam Campbell nach Paris – und kehrte ganz begeistert aus der französischen Hauptstadt zurück.



"Es war unabdingbar, dass wir eines Tages eine Ausgabe in Paris machen, es ist einfach eine dieser großen Weltstädte", erklärte Campbell zum neuen Heft. "Ein Ort mit einem solchen Ruf, der so viele Klischees und Erwartungen weckt, war natürlich etwas einschüchternd", räumte er ein. "Die 'Stadt des Lichts', die 'Stadt der Liebe', die Stadt der unhöflichen Kellner und der kilometerlangen Warteschlangen im Museum... Ich entschied mich deshalb, ganz ohne Plan zu reisen, einfach jeden zu treffen, der sich als Model zur Verfügung stellt, und mich von den Männern durch ihre Stadt und ihr Leben führen zu lassen."



Campbells Strategie ging auf: "Ich glaube ja eigentlich nicht an Stereotype, aber insgesamt entsprach das Ergebnis meiner Paris-Reise doch dem Mythos, vor allem was den Romantikfaktor betrifft", schwärmte der Herausgeber gegenüber queer.de. "Diese Stadt ist wunderschön, auch die Menschen sind schön, aber besonders verführerisch ist die Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie sich ausdrücken und wie sie ihre Liebe zu Paris und zueinander zum Ausdruck bringen." Insgesamt zehn schwule Männer hat Campbell für "Elska Paris" vor die Kamera bekommen, die sich sehr natürlich in ihren Wohnvierteln und absolut freizügig in ihren Wohnungen präsentieren.

Das neue "Elska"-Heft mit 196 Seiten kann für 20 US-Dollar (19,86 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (13,90 Euro). Für 32,50 Dollar (32,27 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der französischen Hauptstadt.



"Elska Paris" von vorn und von hinten

"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert. Die früheren Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin, São Paulo, Toronto, Atlanta, Casablanca, Montreal, Bern, Athen und zuletzt in Singapur. (cw)