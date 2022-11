Erstes schwules Prinzenpaar im Großraum Frankfurt

11. November 2022, noch kein Kommentar

Zu seinem 55-jährigen Jubiläum krönt der Karnevalverein "Die Sandhasen" aus Mörfelden mit Kai I. und Sven I. zum ersten Mal ein gleichgeschlechtliches Prinzenpaar.



Die Kampagne 2022/2023 ist für den Verein eine ganz besondere Kampagne. Die 1967 gegründeten "Sandhasen" feiern in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum haben sich zwei Vereinsmitglieder entschieden, das erste Prinzenpaar des Vereins zu werden.

Bei dem Prinzenpaar handelt es sich um den Vize-Sitzungspräsidenten Sven Tolksdorf und seinen Partner Kai Kayser. Tolksdorf ist seit über elf Jahre im Verein aktiv. In den ersten Jahren war sein Wirkungsbereich hauptsächlich hinter der Bühne, über die Jahre überzeugte er auch als Büttenredner und Tänzer.



Das schwule Prinzenpaar ist seit 2019 zusammen. Bereits in seiner ersten Kampagne wurde Kayser nach einer Sitzung zum Eintritt ins Männerballett der "Sandhasen" überzeugt.



"Der Verein freut sich auf sein erstes Prinzenpaar in der Vereinsgeschichte und ist stolz darauf mit den künftigen Prinzen auch ein Signal für Offenheit und Vielfalt im Carneval zu setzen", heißt es in einer Pressemitteilung. Es handele sich um das "erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar in der Region Frankfurt am Main". (cw/pm)