Schwule Fantasiewelten

In seinen Arbeiten spielt der französische Fotokünstler Romain Berger bewusst mit queeren Klischees – jetzt ist sein erster Bildband "Life's A Cabaret" erschienen.



"Meine Charaktere sind marginalisiert oder ausgeschlossen, ganz egal ob es sich um Schwule, Frauen, trans Menschen oder Dragqueens handelt", erklärt Berger zu seinen Werken, in denen es u.a. um Gewalt, Sucht und Einsamkeit geht. In seinen inszenierten, nicht selten provokativen Fotografien dreht der 34-Jährige die Situation um und machte seine queeren Protagonist*innen für einen Augenblick zu Held*innen und Kämpfer*innen. "Die meisten meiner Charaktere sind Männer, die ich bewusst sexualisiere", so Berger. "Wieso? Als Gegengewicht zu den Magazinen, in denen Frauen als Objekte dargestellt werden. Und weil ich glaube, dass Kunst überraschen, staunen, schockieren, aber auch sexuell stimulieren sollte."



"Sinnlichkeit ist in jedem meiner Bilder vorhanden, ich erschaffe gerne Fantasiewelten, richte meinen Fokus auf das, was stört, und vor allem möchte ich Menschen zum Träumen bringen", sagt Berger über seine Kunst. "Für mich ist es wichtig, die Magie in meinen Arbeiten zu behalten, Homosexualität zu trivialisieren und meine Identität zu behaupten, während ich starke Botschaften transportiere – ohne in Pathos oder Melodramatik mit stumpfen Farben zu verfallen."

Seine Geschichten erzählt Romain Berger deshalb bewusst knallbunt, mit einer gehörigen Portion Kitsch und jeder Menge Sexyness. Er hat einen Film- und Theaterhintergrund und interessiert sich seit vielen Jahren für Fotografie, Populärkultur, die Wirkung von Vorurteilen und Genderfragen. Für seine Fotos macht er alles selbst, vom Setbau über die Beleuchtung bis hin zum Casting und der Bearbeitung.



Seine seit 2018 entstandenen Arbeiten, die in der Tradition von Pierre et Gilles, David La Chapelle und James Bidgood stehen, vereint der neue Bildband "Life's A Cabaret", der im britischen Verlag MenOnPaper Art erschienen ist. Das 84-seitige Buch kann zum Preis von 28 Pfund (32,07 Euro) über die Verlags-Homepage bestellt werden. (cw)