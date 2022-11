Süßer Heiratsantrag beim Football-Game

17. November 2022,

Beim NFL-Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks am letzten Sonntag in München haben sich die beiden deutschen Football-Spielerinnen Ellen Riess und Anja Treiber verlobt.



Zuvor hatte die beiden lesbischen Frauen, die Mitglied der Crailsheim Hurricanes sind, mit der Flag-Football-Nationalmannschaft in der Halbzeitpause der NFL-Partie ein Demonstrationsspiel absolviert – vor knapp 70.000 begeisterten Zuschauer*innen.

"Die wohl schönste Szene des NFL-Spiels in München!", schrieb der Instagramkanal "NFL Deutschland" zu mehreren Fotos und einem Video der Verlobung. "Erst Auftritt beim Flag Football in der Halbzeitshow, dann Heiratsantrag – bester Tag ihres Lebens!"



In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Ellen Riess "Ich liebe dich" flüstert, dann werden die beiden Frauen von ihren Mitspielerinnen nach einem innigen Kuss umarmt und gefeiert. Im Hintergrund laufen derweil die NFL-Stars aus der Kabine wieder Richtung Spielfeld... (cw)