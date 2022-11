Journalist*innen zeigen Flagge in Katar

22. November 2022,

Die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte um die verbotene "One Love"-Binde bei der Fußball-WM im Verfolgerstaat Katar ein starkes Zeichen gesetzt – ebenso wie zwei Kolleg*innen aus Großbritannien und den USA.



Neumann saß bei der Partie zwischen den USA und Wales im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war, auf der Pressetribüne. Zudem trug die 58-Jährige an ihrem Arm eine bunte Binde, ebenfalls in den Farben der LGBTI-Community.



"Willkommen hier im Ahmad bin Ali Stadion zu Spiel drei an Turniertag zwei. Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können, so aber verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben. Nämlich heute bei der Mannschaft des Iran", sagte Neumann in ihrer Anmoderation. Die iranischen Spieler hatten – offenbar als Geste der Unterstützung für die landesweiten Proteste im Land – bei der Nationalhymne geschwiegen.

Nicht nur die ZDF-Kommentatorin setzte am Montag ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit. Bereits am Mittag hatte die queere BBC-Moderatorin und frühere englische Nationalspielerin Alex Scott mit der verbotenen "One Love"-Kapitänsbinde aus Katar berichtet.



England may not be wearing the #OneLove armband, but @AlexScott is right now on BBC. This is more than just LGBTQ+ rights, this is Human Rights pic.twitter.com/lSYZUaijqm Pride in Football (@prideinfootball) November 21, 2022 Twitter / prideinfootball

Dem US-Journalisten Grant Wahl wiederum wurde vorübergehend der Eintritt ins Stadion verwehrt, weil er ein Regenbogenshirt trug. (cw/dpa)



Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5 Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022 Twitter / GrantWahl

