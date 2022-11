Dänische Modetipps für Nancy Faeser

23. November 2022, noch kein Kommentar

So zeigt man Flagge in Katar: Die frühere dänische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt kam zur Fußball-WM in einem blauen Kleid mit Regenbogenärmeln – und traf sich auch mit FIFA-Chef Gianni Infantino.



Eigentlich hat die FIFA alle Solidaritätszeichen mit der LGBTI-Community verboten. Doch die Sozialdemokratin Thorning-Schmidt, die seit 2016 u.a. Vorsitzende der Frauenkommission des dänischen Fußballverbands ist, pfiff auf die Regeln. Mit ihrem bunten Soli-Outfit wurde sie am Dienstag beim Spiel Dänemark gegen Tunesien zu einem echten Hingucker.



Bild: FIFA

Fotos des modischen Protests der 55-Jährigen verbreiteten sich nicht nur rasant in sozialen Netzwerken – selbst die FIFA veröffentlichte mehrere Bilder im offiziellen WM-Blog.

Für ihren Instagram-Account hatte Helle Thorning-Schmidt, die von 2011 bis 2015 Premierministerin war, zuvor bereits mit einer "One Love"-Armbinde posiert.



Nach der Aktion der Dänin liegt die Messlatte hoch für Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die auch für den Sport zuständige Sozialdemokratin will am Mittwoch das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan besuchen (queer.de berichtete). (mize)