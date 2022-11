Der "neue Mapplethorpe" in Hamburg

24. November 2022, noch kein Kommentar

Paul Mpagi Sepuya, Daylight Studio (0X5A4577), 2022 (Bild: Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich/Paris © Paul Mpagi Sepuya)

Der US-Fotograf Paul Mpagi Sepuya gehört zu den weltweit bedeutendsten Künstler*innen der queeren Fotografie – heute wird im PHOXXI, dem temporären Haus der Photographie der Deichtorhallen Hamburg, eine Werkschau eröffnet.



Mit seinen hochgradig konstruierten Studioporträts verbindet Sepuya, geboren 1982 im kalifornischen San Bernardino, einen konzeptionellen Ansatz in der Fotografie mit einer warmherzigen Auseinandersetzung mit seiner eigenen queeren Gemeinschaft.

Er unterläuft kompositorische Traditionen, insbesondere in Bezug auf das Selbstporträt und den männlichen Akt; dabei verwischt er die Grenzen zwischen Realität und Illusion, zwischen Fotograf und Modell. Indem er seine Modelle – meist Freunde und Liebhaber – ins Studio einlädt, verwandelt er das Atelier in einen Ort der Gemeinschaft, der Offenbarung und der erotischen und ästhetischen Experimente. Der britische "Guardian" sah in Paul Mpagi Sepya bereits den "neuen Mapplethorpe".



Sepuya ist Associate Professor für Visual Arts an der University of California in San Diego. Für die Ausstellung in Hamburg präsentiert er erstmalig neue Arbeiten aus seiner fortlaufenden Serie "Daylight Studio, Dark Room Studio". Die Werkschau ist vom 25. November 2022 bis zum 26. Februar 2023 im PHOXXI (Deichtorstr. 1-2, 20095 Hamburg) zu sehen. Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Deichtorhallen. (cw/pm)



Paul Mpagi Sepuya, Model Study (0X5A6854), 2022 (Bild: Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich/Paris © Paul Mpagi Sepuya)