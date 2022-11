Faesers "One Love"-Armbinde soll ins Haus der Geschichte

25. November 2022,

Die "One Love"-Armbinde, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beim Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar getragen hat, soll zum Museumsstück werden.



Wie der "Spiegel" am Donnerstag berichtete, wird Faeser die Armbinde der Stiftung Haus der Geschichte überlassen. Darum habe die Stiftung das Innenministerium gebeten.



Der Weltfußballverband Fifa hatte Spielern bei der WM mit Strafen gedroht, wenn sie die Armbinde tragen. Sieben europäische Fußballverbände, darunter der DFB, hatten kurzfristig entschieden, darauf zu verzichten (queer.de berichtete). Vor dem Auftaktspiel am Mittwoch hatten die Spieler des deutschen Teams gegen das Verbot protestiert, indem sie sich beim Mannschaftsfoto den Mund zuhielten (queer.de berichtete).

Faeser hatte die Armbinde dann während des Spiels gegen Japan auf der Tribüne im Stadion getragen – ohne vorherige Ankündigung. Das Jackett, unter dem sie die Binde trug, zog die SPD-Politikerin kurz vor Anpfiff aus. In der zweiten Halbzeit trug sie die Armbinde dann über dem Jackett. Der Aufdruck "One Love" gilt als Protest gegen Menschenrechtsverletzungen des WM-Gastgebers Katar, der unter anderem Homosexualität unter Strafe stellt. Eine "echte" Regenbogenbinde war jedoch selbst den Fußballverbänden zu heiß (queer.de berichtete).



Das Verbot der "One Love"-Armbinde hatte die Innenministerin bei ihrem Besuch in Doha zuvor einen "großen Fehler" genannt. Während des Spiels sprach Faeser nach eigenen Angaben mit FIFA-Chef Gianni Infantino erneut über das Thema. Die Ministerin sagte am Donnerstag in Berlin, nachdem ein Regierungsvertreter aus Katar am Mittwoch nicht auf der Tribüne erschienen sei, habe man ihr den Platz neben Infantino angeboten. "Dann hat er mich auch auf die Binde angesprochen, ob das die Binde ist, dann habe ich ihm gesagt: 'Und ist nicht so schlimm wie Sie denken, oder?'"



Nach dem deutschen Spiel gegen Japan sorgten in den sozialen Medien Fotos für Aufregung und Kritik, die Infantino dabei zeigten, wie er neben Faeser stehend lächelnd auf die Binde zeigte.



Wer es immer noch nicht begriffen haben sollte, was da Billiges ablief in Doha: Dieses Foto sagt alles. Und genau so sollte die billige PR-Nummer von Nancy Faeser und ihrer Freunde vom DFB in Erinnerung bleiben. Lächerliche hilflose Wichte an der Seite Infantilos. pic.twitter.com/SRZCxOgQgl SPORT & POLITICS (@JensWeinreich) November 24, 2022 Twitter / JensWeinreich

|

Was die vor der WM gemachten Zusagen des Gastgebers Katar angehe, so sei sie enttäuscht, "dass ich jetzt sehen musste, dass es nicht eingehalten wird", sagte Faeser. Fans hätten ihr beispielsweise berichtet, dass ihnen die Regenbogenflagge vor dem Betreten des Stadions von der Polizei abgenommen worden sei (queer.de berichtete). Die deutschen Spieler hätten mit ihrer Geste auf dem Platz protestiert "und ich habe meinen Protest ausgeübt, indem ich die 'One Love'-Binde getragen habe", sagte die für den Spitzensport zuständige Ministerin.



Anfang des Monats hatte Faeser noch erklärt, sie könne homosexuellen Menschen guten Gewissens empfehlen, zur WM in den Verfolgerstaat Katar zu reisen (queer.de berichtete). Der Lesben- und Schwulenverband hatte ihr darauf vorgeworfen, die "wiederholten Menschenrechtsverletzungen und die andauernde Kriminalisierung und Verfolgung von LSBTI* in Katar" zu ignorieren bzw. zu verharmlosen (queer.de berichtete). (mize/AFP/dpa)