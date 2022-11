England lässt Wembley-Stadion in Regenbogenfarben leuchten

26. November 2022, noch kein Kommentar

Zum WM-Gruppenspiel Englands gegen die USA leuchtete das Wembley-Stadion an Freitagabend in Regenbogenfarben.



Wie der englische Fußballverband kurz vor dem Anpfiff mitteilten, soll mit der Regenbogenbeleuchtung an der Kult-Spielstätte in London die LGBTI-Community unterstützt werden. Fußball habe die Kraft, Menschen zusammenzubringen, das Spiel sei für alle da, heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage.

Bei der Fußball-WM in Katar hat die FIFA jegliche Regenbogen-Statements der Mannschaften verboten. Sogar Pride-Utensilien von Fans wurden im Stadion beschlagnahmt (queer.de berichtete). (cw/dpa)