"Pitch Perfect"-Star Ben Platt hat sich verlobt

US-Schauspieler Ben Platt (29) hat sich mit seinem Partner Noah Galvin (28) verlobt. Mit einer Fotoreihe feiern die beiden das freudige Ereignis bei Instagram.



Die Bilder, die das glückliche Paar und auch den Verlobungsring zeigen, kommentierte Platt mit: "Er hat zugestimmt, für immer rumzuhängen." Auch sein Partner teilte die emotionalen Fotos und schrieb dazu: "Ich sagte ja, und dann weinte ich sieben Stunden lang." Glückwünsche gab es unter anderem von Schauspielkollegin Sarah Hyland (32) oder Sängerin Ariana Grande (29).



Der "The Good Doctor"-Star Noah Galvin und Ben Platt, der aus der "Pitch Perfect"-Filmreihe sowie der Serie "The Politician" bekannt ist, haben sich durch das Musical "Dear Evan Hansen" kennengelernt. Nachdem Platt von der Titelrolle des Tony prämierten Stücks zurückgetreten war, wurde Galvin im November 2017 als sein Nachfolger bekannt gegeben. Zwischen den beiden offen schwulen Männern entwickelte sich zunächst eine enge Freundschaft, die einige Jahre später zu einer Romanze wurde (queer.de berichtete).

"Wir waren fünf Jahre lang befreundet, und kurz vor der Pandemie haben wir endlich beschlossen, es zu versuchen", erzählte Platt im Juni 2021 in einem Interview mit Kelly Clarkson (40). Im Gespräch mit dem "Out"-Magazin schwärmte er zudem über seinen Partner: "Er hat eine wirklich einzigartige Fähigkeit, mir dabei zu helfen, präsent zu sein, dort wo ich bin, und das Leben, das jeden Tag passiert, so wunderbar zu machen, dass man es nicht verpassen will." (cw/spot)