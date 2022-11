Queere Ikone des 20. Jahrhunderts

28. November 2022, noch kein Kommentar

Im neuen Bildband "Andy Warhol and Friends 1965-1966" des Taschen Verlags zeigen mehr als 120 Fotografien des legendären Fotojournalisten Steve Schapiro den Künstler auf der Höhe seiner Kreativität, Coolness und Strahlkraft.



1965 begann Steve Schapiro, Andy Warhol für das Magazin "Life" fotografisch zu begleiten. Damals festigte Warhol gerade seinen Ruf als bedeutender, von der Massenkultur und ihren Gebrauchsgegenständen inspirierter Pop-Art-Künstler. Die dunkle Sonnenbrille, seine weißblonde Perücke und sein nüchternes Auftreten in der Öffentlichkeit machten diesen enigmatischen, charismatischen und äußerst ehrgeizigen Künstler zu einer unverwechselbaren Erscheinung.

Warhol wusste genau, dass er den Status eines Stars nur dann erlangen konnte, wenn er sich mit Menschen umgab, die seinen Aufstieg dokumentierten. Schapiro, der sich, wie er selbst meinte, vor allem "ruhig verhielt und viel lächelte", war ebenso ehrgeizig und arbeitsam wie Warhol. Er war genau der richtige, um dessen unaufhaltsames Emporkommen sowie seine Entwicklung vom New Yorker Kultkünstler zur queeren Ikone des 20. Jahrhunderts in Bilder zu fassen. Ironischerweise ist Schapiros Story nie in "Life" erschienen, weshalb viele seiner Aufnahmen mit diesem Band zum ersten Mal veröffentlicht werden. Dafür wurden seine Negative, die bis dahin in den Tiefen seines Archivs schlummerten, sorgsam eingescannt.



Zwischen 1965 und 1966 befand sich Warhol auf dem Höhepunkt seines Schaffens. In dieser Zeit machte er sein Leben zu einem Kunstwerk und kreierte mit der "Andy Warhol Persona" sein wohl bedeutendstes Werk. Schapiro machte sich daran, Warhol in Begleitung seiner Entourage von Superstars – darunter Legenden wie Edie Sedgwick und Nico – bei Vernissagen, bei Dreharbeiten zu seinem Underground-Film "Camp", bei der Herstellung seiner Siebdrucke in der Factory sowie beim Umherschweifen in den Straßen von New York zu fotografieren.



Bild: Taschen

Schapiro war auch bei der Eröffnung von Warhols erster Museumsretrospektive am Institute of Contemporary Art in Philadelphia zugegen, die von Tausenden von Menschen besucht wurde. In dieser Nacht wurde Warhol zum neuen coolen König der Kunst gekürt – das war der Beginn der "Andymania". Die letzte Station des "Warhol-Express" war Los Angeles, wo Andy seine ironischen "Silver Clouds" in der Ferus Gallery ausstellte, mit seiner Gang im malerischen "The Castle" übernachtete und einen Auftritt der Kultband Velvet Underground im "Trip" ausrichtete und filmte.



Mehr als 120 Fotografien von Steve Schapiro werden in diesem Band Werken von Warhol gegenübergestellt, die in dieser Zeit entstanden sind und ausgestellt wurden. Die Textbeiträge umfassen ein Interview mit dem Anfang 2022 verstorbenen Fotografen sowie einen Essay und ausführliche Bildunterschriften aus der Feder des offiziellen Warhol-Biografen Blake Gopnik. "Andy Warhol and Friends 1965-1966" ist das ultimative Porträt eines bahnbrechenden Künstlers, der die amerikanische Nachkriegskultur entscheidend geprägt hat.



Die limitierte Collector's Edition ist zum Preis von 850 Euro über die Homepage des Taschen Verlags erhältlich. (cw/pm)