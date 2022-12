Willkommen im schwulen Utopia

01. Dezember 2022,

In seinem ersten Bildband "Flamingo Island" zeigt Digital Artist Zach Lynch schöne Männer, die nichts und niemandem gehorchen außer der eigenen Lust.



Willkommen im Universum von Zach Lynch: Anderthalb Jahrzehnte hat der amerikanische Künstler an seiner Vision des schwulen Utopias "Flamingo Island" gefeilt. Lynchs supersexy Bilder sind ein Feuerwerk aus Farben, Stimmungen, nackten Körpern (mit stattlichen Penissen) sowie sinnlichen Momentaufnahmen – und ein Musterbeispiel für die Erotik der Vorstellungskraft. Indem Zach Lynch uns seine Fantasien offenbart, stößt er die Tür zu unseren eigenen auf.



Einige – für unsere Freund*innen von der Landesmedienanstalt entschärfte – Bilder aus "Flamingo Island" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

"Zu Beginn meiner Suche hätte ich nie gedacht, dass dieser Ort einmal allen offenstehen würde. Das sollte meine geheime Welt sein, ein Paradies nur für mich allein", erklärte Zach Lynch zu seiner Insel voller Traummänner. "Ich stellte mir eine Welt zusammen und dann die Figuren, mit denen ich sie bevölkern wollte. Eins fügte sich ins andere, plötzlich machte alles Sinn – der Knoten war geplatzt."



"Flamingo Island" ist im November 2022 bei Salzgeber erschienen und enthält auf 176 Seiten rund 110 Abbildungen. Der hyperreale Bilderrausch ist zum Preis von 49 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

