Brix Schaumburg bei der "SOKO Stuttgart"

In der neuen "SOKO Stuttgart"-Folge "Was geschah mit Rabea K." spielt trans Schauspieler Brix Schaumburg einen freien Journalisten aus Köln, der unter Mordverdacht gerät.



Der Krimi beginnt mit dem Mord an Laura Meissner (Sonja Hurani), einer Moderatorin beim Stuttgarter Radiosender "Brezel FM", die auch an einem True-Crime-Podcast um den ungelösten Fall der 2008 verschwundenen Rabea Kaufmann gearbeitet hat. Schnell entsteht der Verdacht, dass die beiden Fälle im Zusammenhang stehen könnten.



Der Kölner Journalist Robert Henschel (Brix Schaumburg) wollte Meissner bei den Podcast-Recherchen helfen und war deshalb nach Stuttgart gereist. Als letzte Person, die mit dem Mordopfer telefoniert hat, muss er sich den Fragen der Ermittler*innen stellen.

"Das Team der 'SOKO Stuttgart' hat mich nicht nur herzlichst empfangen, sondern war auch mehr als wissbegierig und offen, mehr zum Thema 'trans sein' zu erfahren", erklärte Schaumburg zu seiner Gastrolle. "So wurde jede kleine Pause genutzt, um sich auszutauschen. Ally sein – verbündete Person gegenüber Minderheiten, sich einsetzen und laut sein – das ist das Team vor Ort nun auf jedenfalls und das ist mir ein sehr großes Anliegen. Wissen verbreiten und mit Liebe weiter aufklären."



Der Plot der Folge sei "nicht abwegig und könnte tatsächlich so passieren", so der Schauspieler weiter, genau das habe ihn an der Rolle auch gereizt. "Mit Stuttgart verbinde ich viel, ich habe dort Theater gespielt und auch die Initiative '100% Mensch', die wundervolle Arbeit leistet, ist direkt neben dem Set."



Das ZDF zeigt die "SOKO Stuttgart"-Folge "Was geschah mit Rabea K." am Donnerstag, den 8., Dezember 2022 um 18 Uhr. Bereits jetzt kann sie in der ZDF-Mediathek angeschaut werden. (cw)