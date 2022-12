Glühweintrinken für den guten Zweck

07. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Die schönsten Glühweinbecher der Saison gibt es ab heute auf dem Weihnachtsmarkt Nikolausdorf auf dem Kölner Rudolfplatz – ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf geht an den CSD und das queere Jugendzentrum anyway.



"Solidarität zu zeigen kann so einfach sein", erklärte der Weihnachtsmarkt in einer Pressemitteilung zu der Aktion. "Unsere Regenbogen-Glühweintassen setzen ein Zeichen gegen Diskriminierung und Verfolgung von Menschen aus der LGBTIQA* Community." Auch auf den hohen Bechern in knallbunten Pride-Farben ist auch der Kölner Dom aufgedruckt.

Weihnachtsmarkt-Organisator Rico von der Gathen ist seit langem ein aktiver Unterstützer der Arbeit des ColognePride. Der CSD ist nicht nur offizieller Kooperationspartner, sondern wird am 10. Dezember 2022, dem Tag der Menschenrechte, von 16 bis 20.30 Uhr auch ein queeres Bühnenprogramm auf dem Rudolfplatz gestalten. Dabei soll auch das Motto für den ColognePride 2023 vorgestellt werden.



Mehr Infos zum Weihnachtsmarkt Nikolausdorf gibt es hier. (cw)

Wöchentliche Umfrage



Warst du dieses Jahr schon auf einem queeren Weihnachtsmarkt?

Ja, klar

Nein, werde aber noch gehen

Nein, ist keiner in der Nähe

Nein, ich gehe lieber zum "normalen" Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmärkte finde ich grundsätzlich gaga

Ja, klar Nein, werde aber noch gehen Nein, ist keiner in der Nähe Nein, ich gehe lieber zum "normalen" Weihnachtsmarkt Weihnachtsmärkte finde ich grundsätzlich gaga | » Ergebnis