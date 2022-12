Lesbische Sichtbarkeit in der Fotokunst

09. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Die neue "L-Vibe Box" enthält 15 großformatige und hochwertige Fotodrucke mit emotionalen Porträts sich liebender Frauen.



"Es gibt kaum lesbische Präsenz in der Foto- und Kunstszene", erklärte Connie Haller zu dem Projekt, für das sie sich mit zehn weiteren Frauen zusammengeschlossen hat. "Das wollten wir ändern. Wir möchten, dass Frauen die Möglichkeit haben, lesbische Fotografie in die eigenen Wände zu hängen, die die Vielfalt des speziellen L-Vibes, den Frauen unter sich leben, widerspiegeln."

So gut die Idee, so teuer ist leider der Preis: 199 Euro kostet im eigenen Webshop der Iniatorinnen eine "L-Vibe Box", die 15 signierte und nummerierte Fotodrucke im Format 30x40 cm enthält.



Sehr optimistisch sind auch die Verkaufserwartungen: In der Ankündigung der Frauen heißt es, es werde "nur 10.000 Fotoboxen geben". Nach jeweils 1.000 Bestellungen wollen sie 10.000 Euro an verschiedene soziale Projekte spenden. (cw)



Bild: L-Vibe Box