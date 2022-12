Im Garten der queeren Lüste

13. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Glamourös, hedonistisch und provokant feiert das Cabaret Bizarre in Basel die Freiheit der Fantasie und der sexuellen Diversität – ein neuer Bildband setzt ihm ein Denkmal.



Ein Garten der Lüste, eine Bühne für talentierte Paradiesvögel und Freaks, eine Feier zu Ehren des Unkonventionellen. Das eindrücklich gestaltete Fotobuch "Cabaret Bizarre" des Fotografen Kostas Maros dokumentiert auf etwa 90 Schwarz-weiß-Aufnahmen Momente voller Emotionen und Euphorie – auf und hinter der Bühne. Atmosphärisch dicht vermitteln sie die rauschhafte Lust am Trash und an der dadaesken Überspitzung.

Inspiriert von den Berliner und Weimarer Kabaretts der späten 1920er Jahre, von Bertolt Brecht, Federico Fellini oder Luis Buñuel, erfüllte sich Fabrice Noir 2006 seinen Traum eines Kabaretts in Basel. Die in der Schweiz einzigartige Show brachte bis heute mehr als 70 Aufführungen in Basel und europaweit auf die Bühne.



Über viele Jahre begleitete Kostas Maros die Auftritte der Performer*innen mit seiner Kamera. Seine Fotoarbeiten zeigen spektakuläre Bühnenszenen und intime Augenblicke hinter den Kulissen.



Bild: Kostas Maros

"Le beau est toujours bizarre", formulierte Charles Baudelaire. Bizarr-schön sind die im Buch gezeigten Figuren des Kabaretts. Ob Conférencier oder Dandy, Nosferatu oder Punk, Diva oder Ganove – das Schöne und das Hässliche liegen eng beieinander. Fesseln und Piercings, Perücken und Pelze, Strapse und Schminke werden lustvoll inszeniert. In fröhlicher Provokation und im Dunkel der Nacht scheint alles möglich.



