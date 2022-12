Gruenholtz macht den Ständer salonfähig

15. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Der New Yorker Fotokünstler Gruenholtz ist für seine atemberaubenden männlichen Aktfotografien bekannt – in seinem neuen Projekt widmet er sich der natürlichen Schönheit des erigierten Penis.



Auch heutzutage gilt dieses Sujet in der Kunst weitgehend als Tabu. Gruenholtz macht den erigierten Phallus wieder salonfähig. In zeitlos eleganten Fotos zeigt er Männer, deren Erektionen sich mal zufällig, mal beiläufig, aber immer ohne Bewertung und Scham, in unterschiedlichen Alltagssituationen ereignen – im Bett, im Freien, unter der Dusche.

Zwölf dieser atemberaubenden Bilder vereint der erste Gruenholtz-Kalender "The Fine Art of Erections" für 2023, der bei Bruno Books erschienen und schon fast vergriffen ist. Bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) gibt es aktuell noch einige Exemplare für 24,99 Euro. Das Bild oben zeigt das Mai-Motiv, das wir für unsere Freund*innen von der Landesmedienanstalt natürlich leider beschneiden mussten.







Kenneth Gruenholtz lebt und arbeitet als Fotokünstler in New York City. Er studierte digitale Fotografie von der School of Visual Arts. Seine Arbeiten wurden in New York, London, Berlin, Paris und Barcelona ausgestellt. Im Jahr 2020 erschien sein erstes Fotobuch "Uncensored", das auf große Resonanz stieß. (cw/pm)

