Wer bietet für den Regenbogen-Fußballer?

16. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Zugunsten des Vereins Allgäu Pride e.V. wird auf Ebay aktuell die Holzskulptur "Fuasboi is unsa Lebn" von Agnes Holzapfel versteigert.



Das Kunstwerk aus Lindenholz und Wasserfarben entstand im Juni 2021 als Reaktion auf das Verbot der UEFA, die Münchner Allianz Arena im letzten EM-Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Holzapfel überließ es dem Allgäu Pride für die Ausstellung "Queeres Leben im ländlichen bayerischen Raum", die im Spätsommer zum CSD in Kaufbeuren zu sehen war. Nun wird das Unikat an die meistbietende Person versteigert.

"Wenn du also noch nach einem tollen Geschenk für Fußballfans suchst oder mit einem besonderen Einzelstück dein eigenes Zuhause verschönern möchtest, ist das die Gelegenheit!", erklärte der Verein zur Auktion. "Sowohl jedes Gebot als auch jedes Teilen der Versteigerung helfen uns. Danke für deine Unterstützung und viel Erfolg beim Bieten!"



Die Ebay-Auktion endet am Freitag, den 16. Dezember 2022 um 19.04 Uhr. Bei Onlinestellung dieses Bericht lag das höchste Gebot bei 142 Euro. (cw)