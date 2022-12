So sieht Ncuti Gatwa als "Time Lord" aus!

19. Dezember 2022,

Bild: BBC

"Doctor Who"-Fans aufgepasst: Der neue Doctor Ncuti Gatwa, der in "Sex Education" den schwulen Eric spielt, hat sich erstmals als "Time Lord" gezeigt.



Seit dem 8. Mai ist es offiziell: Ncuti Gatwa übernimmt als erster schwarzer Darsteller die Hauptrolle in der BBC-Serie "Doctor Who". Der 30-Jährige ist bereits die 15. Inkarnation der Serienfigur. Nun gibt es erste Bilder des Schauspielers in seiner neuen Montur: Neben Millie Gibson (18), die seine Begleiterin Ruby Sunday spielen wird, steht Gatwa in einem Twitter-Post lächelnd vor einem Wohnwagen. Auf einem zweiten Foto ist er allein in ernster Pose und mit Händen in den Taschen zu sehen.



Gatwa wurde national und international vor allem seit 2019 in der Netflix-Serie "Sex Education" bekannt. Seine Darstellung von Eric, des schwulen besten Freundes der Hauptfigur Otis, begeisterte Fans weltweit – und brachte dem schottischen Schauspieler, der in Ruanda geboren wurde, drei Bafta-Nominierungen in Folge und mehrere Auszeichnungen ein. Die vierte Staffel der Reihe soll im nächsten Jahr zu sehen sein.



Die Rolle des schwulen Eric und das bisherige Schaffenswerk des schwulen Showrunners Russell T. Davies sorgten bereits für erfreute Tweets über einen bevorstehenden queeren Dr. Who – die sexuelle Orientierung des künftigen Doctors ist allerdings noch ebenso unbekannt wie die von Gatwa. Ursprünglich hatte die BBC angekündigt, dass trans "Heartstopper"-Star Yasmin Finney die Rolle der Begleiterin des "Time Lords" übernehmen soll (queer.de berichtete).

Ncuti Gatwa zeigte sich im Mai überwältigt über die neue Aufgabe: "Es gibt nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle", wurde er in einer BBC-Pressemitteilung zitiert (queer.de berichtete). Er fühle sich "zutiefst geehrt" und sei überglücklich. Aber er habe auch ein wenig Angst: "Diese Rolle und diese Show bedeuten so vielen Menschen auf der ganzen Welt so viel, mich eingeschlossen."



Laut "The Hollywood Reporter" begannen die Dreharbeiten zur 14. Staffel im November 2022, was eine Veröffentlichung in 2024 vermuten lasse. Das Branchenblatt schreibt aber zudem, Gatwa könnte auch in einer Sonderfolge Ende 2023 anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von "Doctor Who" auftauchen. David Tennant (51), der schon als neunter "Time Lord" zu sehen war, wird demnach als 14. Doctor für die Sondersendungen zurückkehren.



Neben "Doctor Who" hat Gatwa aber auch noch einige weitere Projekte in der Pipeline. In Greta Gerwigs (39) Komödie "Barbie" ist er ab 21. Juli 2023 an der Seite von Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (32) zu sehen. (cw/spot)