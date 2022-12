Kaffeetrinken für den Lesben- und Schwulenverband

20. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Die Stiftung Lebenshilfe Zollernalb hat nach dem Verbot der "One Love"-Binde bei der WM in Katar einen gleichnamigen Kaffee kreiert – von jeder verkauften Packung profitiert der LSVD Baden-Württemberg.



"Die Lebenshilfe-Idee steht dafür, dass alle Teil des Ganzen sind und niemand ausgegrenzt werden darf", erklärte die Stiftung zur Aktion in einer Pressemitteilung. "Vielfalt, Toleranz, solidarisches Handeln und Begegnungen auf Augenhöhe sollten Teil eines guten Miteinanders sein." Die Grundlagen dafür seien auch die freie Meinungsäußerung und ein demokratisches Zusammenwirken, so die Lebenshilfe Zollernalb. "Die Geschehnisse rund um die Fußballweltmeisterschaft in Katar haben uns erneut vor Augen geführt, dass dies nicht immer und nicht überall gegeben und schon gar nicht selbstverständlich ist."

Die "One Love"-Kaffeepäckchen enthalten 250 Gramm Arabica-Bohnen der Mischung El Mundo. Von dem Verkaufspreis in Höhe von 6,99 Euro wird jeweils 1 Euro an den LSVD Baden-Württemberg gespendet. Am 10. Dezember konnte der Verband bereits einen ersten Scheck in Höhe von 500 Euro entgegennehmen. Die Aktion endet am 31. März 2023.



Der "One Love"-Kaffee" mit knallbuntem Regenbogenetikett, auf dem die Worte "Vielfalt", "Offenheit" und "Toleranz" stehen, ist im Kaffeewerk Zollernalb (Kientenstraße 51, 72458 Albstadt), in der genießBAR (Färberstraße 3, 72336 Balingen) sowie im Kaffeewerk-Onlineshop erhältlich. (cw)