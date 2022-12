Ein Bildband über und für die queere Community in Ungarn

22. Dezember 2022,

In ihrem Buch "Hurry Up And Wait" stellen die beiden "Eldorado KaDeWe-Schauspielerinnen Lia von Blarer und Valerie Stoll mit Hilfe von Fotografien und Texten queere Fiktion queerer Realität gegenüber.



Im Juni 2021 verabschiedete die ungarische Regierungspartei Fidesz unter Viktor Orbán ein Gesetz, das die Darstellung von Homosexualität gegenüber Minderjährigen verbietet. Damit wird versucht, Queerness im öffentlichen Leben Ungarns unsichtbar zu machen. Zur selben Zeit fanden in Budapest die Dreharbeiten zur ARD-Miniserie "Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit" statt, in der u.a. das queere Leben der Berliner Subkultur um 1920 thematisiert wird.

Unter dem Eindruck einer geradezu surrealen Gleichzeitigkeit von unbeschwerter Filmblase und einem rückwärtsgewandten gesellschaftspolitischen Moment haben die beiden Hauptdarstellerinnen Lia von Blarer und Valerie Stoll sich auf die Suche gemacht, um dem politischen Zustand eine künstlerische und aktivistische Stimme entgegenzusetzen.



Bild: Lia von Blarer

In ihrem Buch "Hurry Up And Wait" stellen die beiden Schauspielerinnen mit Hilfe von Fotografien und Texten queere Fiktion queerer Realität gegenüber: Ihre während der Dreharbeiten zur Serie entstandenen analogen Fotografien geben Einblick in die ausgelassene und rastlose Welt des Filmemachens, während Menschen aus der ungarischen queeren Community in Form von Gedichten, Kurzgeschichten sowie politischen Reden Einblick in ihren Alltag geben und von ihrem Versuch berichten, Freiheiten und Handlungsspielräume zurückzugewinnen, die ihnen durch die aktuelle Regierung genommen wurden.



"Ich sehe mich nicht in der Lage, die politischen Umstände Ungarns unkommentiert zu lassen", erklärte Lia von Blarer zum Buch. "Mir wurde erst durch die Dreharbeiten in Budapest bewusst, wie es um die LGBTQ+ Rechte in Ungarn steht", sagte Valerie Stoll. "Mit unserem Fotobuch möchten wir dem Thema mehr Sichtbarkeit verleihen."



"Hurry Up And Wait" ist als 224 Seiten starkes Taschenbuch für 22 Euro (Amazon-Affiliate-Link ) im Verlag Kettler erschienen. Der Buchverkauf unterstützt die Arbeit des Budapest Pride. (cw/pm)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.