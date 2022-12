Mehr Liebe unterm Weihnachtsbaum!

24. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Unser Bild des Tages zum sogenannten Heiligen Abend stammt aus dem wunderschönen Wandkalender "Happy & Gay 2023 by Zach Lynch".



Wirklicher als die Wirklichkeit und unglaublich sexy: Das ist die schöpferische Fantasie des Digitalkünstlers Zach Lynch. Sein Wandkalender für das kommende Jahr versammelt Bilder von ikonischen Männern in ikonischen Settings, die so fotorealistisch sind, dass man dreimal hinschauen muss, um zu erkennen, dass sie am Computer generiert wurden.

Jedes Bild gewährt einen Einblick in das "Zach Lynch Universum", einen fröhlichen Ort voller Sonnenschein, Lachen und nackter Jungs, von denen jeder eine eigene Geschichte zu erzählen hat. Siehe auch unser Interview mit dem Künstler: "Eine Gesellschaft, die unbefangen mit Nacktheit und Sex umgeht, scheint mir relativ utopisch."



Der Kalender "Happy & Gay 2023 by Zach Lynch" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von rund 21 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





