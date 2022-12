Granate im Po: Krankenhaus geräumt

25. Dezember 2022,

Im französischen Toulon kam ein 88-Jähriger letzte Woche in die Notaufnahme eines Krankenhauses und erklärte, dass eine Geschoss aus dem Ersten Weltkrieg in seinem Rektum festsitzt.



Über den ungewöhnlichen Vorfall in der Klinik Sainte-Musse berichtete zuerst die Lokalzeitung "Var Matin", die auf Twitter auch ein Bild der Granate veröffentlichte. Obwohl der 88-Jährige versicherte, dass das Projektil nicht explodieren könne, forderte das Krankenhaus ein Sprengkommando an, ließ einen Teil des Gebäudes evakuieren, baute im Freien ein Notzelt auf und schickte Patient*innen in umliegende Kliniken.

Erst als die Sprengstoff-Expert*innen die Kriegswaffe als ungefährliches Sammlerstück bestätigt hatten, begann die Entfernung des Fremdobjekts. Ein Spezialist operierte das etwa 20 Zentimeter lange Geschoss mit einem Durchmesser von fünf bis sechs Zentimetern erfolgreich aus dem Bauchraum des Rentners. Laut "Var Matin" geht es dem 88-Jährigen wieder gut. Er habe sich bereits per E-Mail beim Krankenhaus-Personal bedankt.



Dort sorgt der Vorfall noch immer für Kopfschütteln: "Ein Apfel, eine Mango oder sogar eine Dose Rasierschaum. Man ist es gewohnt, dass ungewöhnliche Gegenstände an den falschen Stellen stecken", zitierte das Blatt einen Mitarbeiter der Klinik. "Aber eine Granate? Niemals." (cw)