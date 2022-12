Nackt und schön und draußen

27. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Mit "Young Men in Nature 2023" von Phil Dlab haben wir noch einen letzten hocherotischen Kalendertipp für das kommende Jahr.



Egal ob es die Anziehungskraft männlicher Schönheit betrifft – offen, furchtlos und unprätentiös – oder die Schönheit der Natur selbst: Phil Dlab hat ein Auge für die Welt, die uns umgibt.

Die Schwarzweiß-Fotografien in "Young Men in Nature" zeigen unbefangene nackte junge Männer inmitten des ungeschliffenen Umfelds der freien Natur – ein Kalender für alle, die sich von der Anmut der Jugend in der unberührten Natur verführen lassen wollen.



Der Posterkalender "Young Men in Nature 2023" ist im Format 30x42 cm bei Bruno Books erschienen und zum Preis von 18,99 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





