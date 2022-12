Google ehrt trans Pionierin

29. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Den 140. Geburtstag von Lili Elbe (28.12.1882-13.09.1931) feierte Google am Mittwoch u.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Doodle.



Die in Dänemark geborene trans Künstlerin gilt als eine der bedeutendsten Malerinnen ihrer Zeit und war einer der ersten Menschen, die sich Anfang der 1930er Jahre geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen. Die Behandlungen in Dresden ermöglichten es ihr, rechtlich als Frau anerkannt zu werden, und sie erhielt einen Reisepass mit ihrem Namen. Den Nachnamen Elbe wählte sie nach dem Fluss, der durch Dresden fließt.



Durch den Kinofilm "The Danish Girl" wurde ihre Lebensgeschichte weltweit bekannt. Die amerikanische Filmproduktionsfirma sponserte 2016 auch einen neuen Grabstein auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof.

Das Google-Doodle zeigt Lili Elbe in einer Pose inklusive Fächer, die tatsächlich eines der bekanntesten Fotos von ihr imitiert, das über die Google-Bldersuche gefunden wird. Entworfen wurde das Doodle von Illustrator*in Hilde Sam Atalanta, einer nicht-binären Person aus Amsterdam.



Als Doodle (Deutsch: Gekritzel) wird die grafische Veränderung des Firmenlogos des US-Techkonzerns bezeichnet. Bereits seit 1998 stellt das Unternehmen das Logo zu besonderen Anlässen in veränderter Form dar. Im vergangenen Jahr hat Google u.a. die lesbische Professorin Audre Lorde, den schwulen Lehrer und Athleten Fredy Hirsch und den "Gay is Good"-Aktivisten Frank Kameny geehrt. (cw)