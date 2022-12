"Notruf Hafenkante" thematisiert transfeindliche Gewalt

30. Dezember 2022, noch kein Kommentar

Schauspieler*in Oska Melina Borcherding war Teil der Initiative #ActOut – jetzt ist die nichtbinäre Person im neuen "Notruf Hafenkante" zu sehen.



In der aktuellen Folge "Männer" der Polizeiserie, die am Donnerstagabend im ZDF ausgestrahlt wurde und noch bis Ende 2023 in der ZDF-Mediathek verfügbar ist, spielt Borcherding den trans Mann Paul Sander (auf dem Foto oben links), der in einem Park von Immobilienmakler Ole Kern (René Geisler, rechts) zusammengeschlagen wird. Kern wird kurz darauf selbst angegriffen und landet im Elbkrankenhaus.

Die Hintergründe der Taten bleiben zunächst unklar. Paul Sanders Ehefrau Stine (Kim Bormann) erzählt den Ermittler*innen Melanie Hansen (Sanna Englund) und Mattes Seeler (Matthias Schloo) von zahlreichen Beleidigungen und Drohungen im Internet, seitdem ihr Mann seine Transition öffentlich gemacht hat. Gehört der Makler etwa zu diesen Transhasser*innen? Und hat sich Sander womöglich für die Prügel gerächt und Kern ebenfalls zusammengeschlagen? Zunächst schweigen die beiden Männer, doch immer mehr Spuren führen zu ihren Ehefrauen...



Paul Sander (Oska Melina Borcherding) schweigt zu den Hintergründen des Angriffs (Bild: ZDF / Boris Laewen)

"Notruf Hafenkante" läuft seit 2007 im ZDF, seitdem wurden über 400 Folgen produziert. Die Polizeiserie spielt in Hamburg und erzählt vom Alltag der Polizeibeamt*innen des PK 21 und den Ärzt*innen des fiktiven Elbkrankenhauses. Dabei werden die Handlungen so gestaltet, dass beide Bereiche zusammen an der Aufklärung eines Falles arbeiten.



In diesem Jahr hatte bereits Riccardo Simonetti eine Gastrolle als Notarzt (queer.de berichtete).