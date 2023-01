"Hotel Portofino" startet bei Magenta TV

01. Januar 2023, noch kein Kommentar

In der britisch-italienischen Serie "Hotel Portofino" geht es neben dem Flair der Zwanzigerjahre und den Nachwehen des Ersten Weltkriegs u.a. auch um verheimlichte Homosexualität.



Nach dem Ende des Großen Krieges, mitten in den goldenen Zwanzigern, wagt das Ehepaar Ainsworth (Natascha McElhone, Mark Umberseinen) einen Neuanfang. Sie eröffnen das luxuriöse "Hotel Portofino" an der italienischen Rivera und hoffen, hier die britische Upperclass für sich gewinnen zu können.



Doch schon kurz nach der Eröffnung beginnen die Probleme: Hotelchefin Bella wird von einem korrupten, Moussolini-nahem Polizisten erpresst, es fehlt überall an Geld und Personal, und die dekadenten Gäste verwandeln den Alltag der frisch gebackenen Hoteliers in ein absolutes Chaos.

Dank der Folgeschäden des Krieges bleibt auch die Unterstützung ihrer Kinder weitestgehend aus. Tochter Alice (Olivia Morris) trauert um ihren gefallenen Ehemann und Sohn Lucian (Oliver Dench), der selbst schwer traumatisiert aus dem Krieg zurückgekehrt ist, sehnt sich nun nach einem unbeschwertem Künstlerdasein.



Um dieser Dolce-Vita-Manier entgegenzuwirken und ganz nebenbei die finanzielle Situation der Familie zu festigen, plant Lucians aristokratischer Vater ihn mit der wohlhabenden Rose Drummond-Ward (Claude Scott-Mitchell) zu vermählen. Das gefällt allerdings gar nicht dem heimlich schwulen Anish "Nish" Sengupta (Assad Zaman, Foto oben) – der in Indien geborene Arzt ist nämlich unsterblich in Lucian verknallt.



Die Konflikte im Hotel erreichen ihren Höhepunkt, als ein wertvolles Gemälde verschwindet und Bella immer tiefer in die Machenschaften der Mussolini Politik hineingerät.



In sechs Episoden beweist "Hotel Portofinio", dass die Serie weitaus mehr als eine kitschiges Familiendrama ist. Es geht um verbotene Liebschaften, Coming-out, uneheliche Kinder, offenen Rassismus, das Aufbegehren der Arbeiterschaft und den Zerfall der britischen Upperclass. Serienstart ist am 26. Januar 2023 auf Magenta TV. (cw)