Benedikt Amara, bekannt aus dem Sat1-Frühstücksfernsehen, hat mit "Flocke findet seine bunte Familie" über ein lesbisches Füchsinnen-Paar ein außergewöhnliches Kinderbuch geschaffen.



In einer alten Windmühle am Waldesrand leben die beiden Füchsinnen Vesta und Kubaba gemeinsam mit ihren Freund*innen ein zufriedenes Leben. Alles, was dem Paar zum Glück noch fehlt, ist ein Baby. Als eines Nachts im Winter ein kleiner Schneeball vor der Tür des behaglichen Heimes liegt, wird das Leben der beiden Fuchsdamen gehörig auf den Kopf gestellt: Vesta und Kubaba finden darin den kleinen Polarfuchs Flocke und schließen ihn sofort ins Herz.



"Flocke findet seine bunte Familie" erzählt die Geschichte einer besonderen (Regenbogen-)Familie. Es geht um Anderssein und Akzeptanz und warum Zuneigung und Respekt immer die beste Lösung sind. Die Botschaft: Wir müssen nicht alle das Gleiche mögen. Interessen sind verschieden, und das ist auch genau richtig so. Was uns alle verbindet, ist die Liebe.

"Ich wollte mit 'Flocke' eine Geschichte über Freundschaft, Familie und grenzenlose Liebe erzählen", so Autor Benedikt Amara. "Weil ich glaube, dass das die wesentliche Werte sind, auf der eine moderne Gesellschaft aufgebaut sein muss. Und damit Werte, die wir Kindern als selbstverständlich vermitteln müssen."



Auf der Suche nach der passenden Illustratorin ist der Wahlberliner mit Familie in der Eifel rasch auf die Illustratorin Lisa Rammensee gestoßen. Die hat mit ihrer Kunst bereits moderne Kinderbuch-Klassiker wie "Raffi und sein pinkes Tutu" oder "Was fühlst du, Känguru?" geprägt und war sofort Feuer und Flamme für Amaras Geschichte. Mit dem Buchfink Verlag haben die beiden schließlich den idealen Verlag für ihr Projekt gefunden.



Liebevoll erzählt, zauberhaft illustriert und verpackt in ein detailverliebtes Buch: "Flocke" hat sicher das Potenzial, das süßeste Kinderbuch des Winters und bald fester Bestandteil modern ausgestatteter Kinderbuchregale zu werden. Allen Eltern, Familien und Vorlesewilligen mit einer eifrigen Zuhörerschaft ab drei Jahren sei "Flocke" wärmstens empfohlen – mindestens so warm, wie ein knisternder Ofen in einer alten Windmühle am Waldesrand.



Das 32-seitige Buch (ISBN 978-3-948453-16-9) ist zum Preis von 20 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





