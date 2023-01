Schwules Power-Paar im Sport

06. Januar 2023, noch kein Kommentar

Anderthalb Jahre nach seinem Coming-out stellt US-Footballspieler Carl Nassib seine neue Liebe offiziell auf Instagram vor: Sein Freund ist ein dänischer Olympiateilnehmer.



In einer Instagram-Story postete der Linebacker der Tampa Bay Buccaneers ein Bild von sich, auf dem er den Arm um den Profi-Schwimmer Søren Dahl legt, der passenderweise ein Nassib-Trikot trägt. Dazu schrieb der NFL-Star: "Ich beginne das Jahr 2023 mit meinem Mann und einer Reise zu den Playoffs."

Dahl postete das Bild parallel auf seinem Instagram-Account. Bereits in den vergangenen Monaten hatten die beiden 29-Jährigen gemeinsame Bilder veröffentlicht, jedoch offengelassen, in welcher Beziehung sie zueinanderstehen.



Carl Nassib schrieb im Juni 2021 Geschichte, als er sich als erster NFL-Profi während seiner aktiven Karriere als schwul outete (queer.de berichtete). Søren Dahl, der in den USA studierte, trat bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro bei der 4×200-Meter-Freistilstaffel der Männer an. Sein Coming-out in Social Media hatte er jedoch erst vier Jahre später. (cw/pm)