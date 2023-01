Der heilige vierte König ist schwul

08. Januar 2023,

In der katholischen Kölner Altstadt-Gemeinde Sankt Maria in Lyskirchen wurde zum Dreikönigstag am 6. Januar mit dem "Mann aus der Mathiasstraße" eine ganz besondere neue Figur in die Krippe gestellt.



Der von #OutInChurch-Mitgliedern gestiftete, von Holzbildhauer Leif-Eric Voss geschnitzte und von Textilkünstlerin Annette Christoffel eingekleidete vierte König zeigt einen bärtigen schwulen Lederkerl. "Wer die Matthiasstraße nicht so genau kennt und dann mal googelt, wird feststellen, dass es auf dieser kleinen Straße sehr viele Lokale für homosexuelle Menschen gibt", erklärte Krippenbauer Benjamin Marx im Interview mit Domradio. "Das ist die Gay-Szene der Kölner Südstadt."

Die Matthiasstraße ist Teil des Pfarrbezirks von Sankt Maria in Lyskirchen. Mit der sogenannten Milieukrippe will die Kölner Gemeinde zeigen, dass jede*r willkommen ist. "Wir haben in der Krippe einen Junkie, wir haben einen Flüchtling, wir haben eine Prostituierte aus der Näscheslgasse, dem ehemaligem Rotlichtbezirk in Köln, und wir haben ganz normales Bürgertum an der Krippe", sagte Marx. "Christus ist für alle geboren und Weihnachten geschieht für jeden neu, in jedem Jahr. Der Mann aus der Matthiasstraße gehört genauso dazu."



Die Milieukrippe kann noch bis zum 2. Februar 2023 täglich von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. (cw)