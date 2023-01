Coming-out in Lansing

11. Januar 2023, noch kein Kommentar

Bild: BR / Presse-Partner Köln

Dietmar Holzapfel kennen wir eigentlich als Besitzer der "Deutschen Eiche" in München – jetzt hat er eine Gastrolle in der beliebten Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" des Bayerischen Rundfunks ergattert.



Seit Dienstag und noch bis zum 18. Januar 2023 ist Holzapfel in seinem Schauspieldebüt in der Rolle des Peter Maschke zu erleben – des geheimen Lebenspartners von Joseph Brunner (Michael Vogtmann). Die beiden Männer haben sich auf Teneriffa kennengelernt.

Als Peter nach Lansing kommt, sagt Joseph seiner Familie zunächst, dass Peter ein Nachbar auf Teneriffa sei. Jedoch kann der 75-Jährige die Geschichte nicht aufrechthalten und outet sich schließlich gegenüber seiner Familie als schwul.



"Dahoam is Dahoam" wird bereits seit 2007 im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt und handelt von Familien- und Alltagsgeschichten der Bewohner*innen eines fiktiven Dorfes. Bereits im vergangenen Jahr wurde in Lansing eine lesbische Hochzeit gefeiert (queer.de berichtete). Alle Folgen gibt es in der BR-Mediathek. (cw)