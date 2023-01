Kampfansage ans heteronormative Leben

13. Januar 2023, noch kein Kommentar

Das Badische Staatstheater Karlsruhe bringt mit viel Musik die queere Komödie "Hir" von Taylor Mac als deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne.



Als Isaac Connor aus dem Afghanistaneinsatz zurückkehrt, steht sein Elternhaus Kopf. Der tyrannische Vater hat einen Schlaganfall erlitten und wird von der Mutter bewusst gedemütigt und vernachlässigt. Auch das vom Vater gebaute Eigenheim lässt sie verfallen. Nach jahrelanger Unterdrückung hat sie dem Patriarchat, dem heteronormativen Leben und der Kernfamilie den Krieg erklärt.

So begrüßt sie alles Neue und unterstützt begeistert Isaacs trans Bruder Max beim Coming-out. Gemeinsam widmen sie sich der Welt der Transidentität und nutzen die Kunst als Wissensquelle und Ventil für ihre Erfahrungen. Von den neuen Gewohnheiten der Familie total überfordert, versucht Isaac verzweifelt, die alte familiäre Ordnung wiederherzustellen. Doch nicht nur seine posttraumatische Belastungsstörung wird es ihm dabei schwerer machen, als er sich zunächst vorstellt.



Schauspieler*, Autor*, Regisseur* und Dragqueen Taylor Mac aus den USA kreiert Werke, die humoristisch und liebevoll das Publikum dazu einladen, außerhalb der Norm zu denken. Statt der persönlichen Pronomen er/sein oder sie/ihr verwendet Mac selbst das Pronomen judy nach der Schwulen-Ikone Judy Garland. 2020 erhielt Mac den internationalen Ibsenpreis für judys Lebenswerk, der größte Theaterpreis der Welt.



Eine öffentliche Probe von "Hir" fand am Donnerstag im Studio des Badischen Staatstheaters Karlsruhe statt. Premiere ist am 14. Januar 2023, weitere Aufführungen gibt es am 22. Januar und 19. Februar. Regie führt Jakob Weiss. (cw/pm)