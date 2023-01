Gedanken über schwule Heimat

14. Januar 2023, noch kein Kommentar

Bild: Gerardo Vizmanos

In der neuen Ausstellung "Back at Home" im Berliner Buchladen Prinz Eisenherz präsentiert Gerardo Vizmanos nach seiner Rückkehr von seinem letzten Aufenthalt in New York eine Reihe aktueller Fotografien.



Die homoerotische Bilderserie erzählt von Vizmanos' Erfahrung des Zuhause-Seins und der Heimat, in der sich das reale Zuhause und das geträumte Zuhause irgendwann überschnitten haben.



"Manchmal wird das Leben zu einer Abfolge von Umzügen, in denen das Zuhause kommt und geht und man immer wieder zurückkommt, ohne zu wissen, wann man zu Hause oder wieder zu Hause ist", so der Künstler zur Ausstellung. "Die Orte, an denen wir leben, sowie die Menschen, die wir getroffen haben, und die Dinge, die wir tun, werden Teil von Zuhause in Form von Erinnerungen und wenn wir zurückkehren, haben wir das Gefühl, an sie zu denken und sie gleichzeitig zu haben."

Die Ausstellung "Back at Home" kann noch bis zum 31. Januar 2023 täglich in der Galerie des Buchladens Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) besichtigt werden. Mehr Bilder von Gerardo Vizmanos gibt es auf der Homepage des Künstlers. (cw/pm)