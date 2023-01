Berlin: Endspurt für "Queerness in Photography"

16. Januar 2023, noch kein Kommentar

In der Schlussphase eines der erfolgreichsten queeren Ausstellungsprojekte hat das C/O Berlin noch einmal eine beeindruckende Plakatkampagne gestartet.



Nur noch bis zum 18. Januar 2023 ist die dreiteilige Schau "Queerness in Photography" in dem privaten Ausstellungshaus am Bahnhof Zoo zu sehen. Die einzigartige Trilogie sorgte international für Aufsehen und war für den Respektpreis 2023 nominiert.



Im ersten Teil "Casa Susanna" werden Bilder von Cindy Sherman gezeigt, vermutlich die bedeutendste Künstlerin, die sich je mit Verkleidung und Rollenbildern auseinandergesetzt hat. In der Fotoserie präsentiert sie einen Safe Space für Cross-Dresser und trans Frauen in einer US-Kleinstadt der 1950er und 1960er Jahre.

In der zweiten Sammlung "Under Cover. A Secret History of Cross-Dressers" des französischen Filmemachers Sébastien Lifshitz werden Amateurfotografien gezeigt, die über mehrere Jahrzehnte zusammengetragen wurden und bis in die 1860er Jahre zurückreichen. Das Besondere an den Bildern ist, dass bei ihnen das Medium der Fotografie dazu diente, um "die durch Kleidung oder physische Merkmale zugeschriebene Geschlechtsidentität vor der Kamera zu erforschen und in Frage zu stellen", wie es im Ankündigungstext heißt.



Die dritte Ausstellung "Orlando" wurde eigens für C/O Berlin konzipiert und von der Schauspielerin Tilda Swinton kuratiert. Darin beschäftigen sich unterschiedliche Künstler*innen mit unterrepräsentierten Sichtweisen auf Identität und Geschlecht.



Auf queer.de hat Axel Krämer hat die ersten beiden Ausstellungen als "Bilderschatz für das queere Kulturerbe" gewürdigt. Orlando hob er in einem weiteren Beitrag als "Schlüsselfigur in der queeren Kulturgeschichte" hervor. (ak/mize)