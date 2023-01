Queere Vielfalt für Kinder ab vier

19. Januar 2023, noch kein Kommentar

Mit "Clara: Meine kleine Schwester von nebenan" ist ein neues feinfühliges Bilderbuch über die Vielfältigkeit und Grenzenlosigkeit der Liebe erschienen.



Esme und ihre kleine Schwester Clara sind beste Freundinnen. Auch Claras Mama und Esmes Mama sind beste Freundinnen. Und wie es dazu kam, dass Esmes Papa auch Claras Papa wurde, davon erzählt Esme in diesem Buch. Hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht. Denn Familien sind so unterschiedlich und bunt – sogar noch viel bunter – als die Farben eines Regenbogens.

Mit wenigen Worten zeigt das Bilderbuch von Kirsten Reinhardt, wie vielfältig und grenzenlos Liebe ist. Auf leichtfüßige Art überwindet die kindgerecht erzählte Geschichte unsere Vorstellungen von klassischen Familienkonstellationen und erobert mit seinen sympathischen Held*innen und feinfühligen Illustrationen vom Christiane Fürtges die Herzen der kleinen und großen Leser*innen. Eine wunderbar warmherzige Geschichte über Diversität, Vielfalt, Freundschaft und Liebe und die unendlich vielen Möglichkeiten, eine Familie zu sein.



"Clara: Meine kleine Schwester von nebenan" wird empfohlen für Kinder ab vier Jahren. Der 32-seitige Band ist Ende 2022 im Knesebeck Verlag erschienen und zum Preis von 16 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





