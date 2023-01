Kunst gegen heteronormative Geschichtsschreibung

20. Januar 2023, noch kein Kommentar

Noch bis zum 28. Januar 2023 zeigt der Kunstraum der Leuphana Universität Lüneburg die queere Einzelausstellung "Unterwerfungen" des in München und Amsterdam lebenden Künstlers Philipp Gufler.



Gekennzeichnet von der langfristigen Zusammenarbeit mit dem Forum Queeres Archiv München, bringt "Unterwerfungen" alte und neue Arbeiten Guflers zusammen. Die Ausstellung dokumentiert Guflers vielschichtige Inszenierung von Archivmaterial und seiner Aktivierung widerständiger Vergangenheiten entgegen einer heteronormativen Geschichtsschreibung.

Die Installation "I Wanna Give You Devotion" besteht aus sechs textilen Wänden, die mit über 130 Plakaten aus dem Archiv des Forums behangen sind. Die Poster vermitteln eine heterotopische Vorstellung von Öffentlichkeit und fungieren gleichermaßen als Spuren von queerem Begehren, Leben und anhaltenden Kämpfen.



Für jede Präsentation beauftragt Philipp Gufler Freund*innen und Kolleg*innen mit der Gestaltung neuer Plakate in Reaktion auf die Forum-Sammlung. Im Kunstraum werden erstmals die Posterentwürfe von dem Künstler*innenkollektiv CHEAP sowie dem Fotografen Sunil Gupta zu sehen sein. Daneben ist eine Publikation in Zusammenarbeit mit Studierenden der Leuphana Universität Lüneburg entstanden, die die individuellen und gemeinsamen Recherchen der Studierenden zu einer Auswahl der in der Installation gezeigten Postern zusammenführt. Sie kann vor Ort gelesen oder unentgeltlich mitgenommen werden.



Blick in die Ausstellung (Bild: Kunstraum / Fred Dott)

Innerhalb der Installation "I Wanna Give You Devotion" wird der 34-minütige Film "Projektion auf eine Krise (Gauweilereien in München)" gezeigt. Das Video kombiniert Archivmaterial aus dem Forum mit Kunstwerken von Freund*innen und Kolleg*innen Guflers und fokussiert den aktivistischen Widerstand gegen den damaligen bayerischen Staatssekretär Peter Gauweiler und dessen homophober Politik auf dem Höhepunkt der Aids-Krise in den 1980er Jahren.



In Fortsetzung seiner Quilt-Serie hat Philipp Gufler mit dem Künstler Eli Hill zusammengearbeitet, um seinen neuesten Quilt für die Ausstellung zu produzieren. Dieser befasst sich mit dem Vermächtnis und der Erinnerung an den Philanthropen Reed Erickson (1917-1992) befasst. Als einer der ersten trans Männer, der sich in den USA einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog, unterstütze Erickson zeitlebens Initiativen zur Gesundheitsversorgung von trans Menschen. (cw/pm)