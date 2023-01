Queere Weltgeschichte à la Praunheim

21. Januar 2023, noch kein Kommentar

Im Theater Altenburg Gera feiert am Samstag Rosa von Praunheims Farce "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs" Premiere.



Laut einem Spielgefährten soll Adolf Hitler in seiner Kindheit von einer bissigen Ziege entmannt worden sein – eine Verstümmelung mit massiven psychohistorischen Auswirkungen für den Knaben sowie die gesamte Weltgeschichte. Bereits Voltaire schrieb, der Kammerdiener von Friedrich dem Großen habe seinem Herrn "in mehr als einer Weise zur Aufmunterung" gedient – was die Forschung jahrzehntelang unter den Tisch fallen ließ, als täte diese Information der historischen Persönlichkeit irgendeinen Abbruch. Aus Briefwechseln ist zudem bekannt, dass der Preußenkönig wegen des vielen Reitens unter gesundheitlichen Problemen am Gesäß litt.

Diese und andere Gerüchte um die sexuelle Orientierung, Vorlieben, Erkrankungen und etwaige Perversionen der beiden Männer, die, jeder auf seine Weise, die deutsche Geschichte nachhaltig geprägt haben, verarbeitet Autor und Filmemacher Rosa von Praunheim in seiner zwischen Farce und Trash oszillierenden musikalischen Revue. Das Urgestein der deutschen Schwulenbewegung exerziert die Themen darin genüsslich wie derb bis tief unter die Gürtellinie durch und entzaubert quasi nebenbei Mythen und Legende neurechter Populisten.



"Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs" ist eins der drei Gewinnerstücke der Autoren[theater]tage 2020 am Deutschen Theater Berlin. Premiere am Theater Altenburg Gera ist am 21. Januar 2023. Bis Mai stehen fünf weitere Vorführungen auf dem Programm. (cw/pm)