25.000 Dollar für queere Vielfalt und Sichtbarkeit

Die US-Bildagentur Getty Images unterstützt vier Fotograf*innen und Videofilmer*innen mit Stipendien, um visuelle Stereotype zu durchbrechen, mit denen queere Menschen konfrontiert sind.



Insgesamt 25.000 Dollar stellt Getty den Gewinner*innen eines zusammen mit der LGBTI-Organisation GLAAD ausgeschriebenen Wettbewerbs zur Verfügung. Mit den Stipendien sollen Kreative gefördert werden, "die ein breites Spektrum von Menschen und Gruppen abbilden, die Teil einer Wahlfamilie sind, einschließlich neuer Familiennormen und kultureller Traditionen in Bezug auf queere Communitys".

Den ersten Platz (10.000 Dollar) belegt die New Yorker Künstlerin Imani Dennison, die sich in ihren Arbeiten mit Schwarzer queerer Kultur und ihrer Geschichte beschäftigt – und von der auch das Aufmacherbild stammt.



In einer Pressemitteilung stellt Getty Dennison und die weiteren Stipendiat*innen vor. Nach Angaben der Bildagentur zeigt weniger als ein Prozent des Bildmaterials in Medien und Werbung Menschen aus der LGBTI-Community – und wenn, dann hauptsächlich auf Pride-Paraden. (mize)