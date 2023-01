27. Januar 2023, noch kein Kommentar

Unter dem Namen "Queerotic Kalender" ist der erste queerfeministische kinky Erotikkalender erschienen, der gleich drei Jahre lang bis Ende 2025 genutzt werden kann.



Der sexpositive Ansatz zeigt sich bereits beim Titelbild: Während die Gesichter der darauf abgebildeten vier Personen vermummt sind, sind ihre Körper fast nackt. "Geschlechtsverkehrswende jetzt", fordert ein Model auf einem Pappschild. Auf einem anderen Plakat heißt es: "Reiten statt Fahren". Ein Großteil der mitwirkenden Menschen habe Bezug zur "Waldbesetzungs-Szene", so die Initiator*innen.

Die Idee zum "Queerotic Kalender" sei im vergangenen Sommer "spontan auf einem queerfeministischen Sex&Kink Skillsharecamp" entstanden, heißt es in der Kurzbeschreibung. "Ebenso spontan und chaotisch wurde sich noch am selben Tag in Schale geworfen, gebrainstormt und schließlich die Bilder gemacht." Die Texte zu den Porträts drehten sich um "intersektional-queerfeministische Sexualität und Sexualaufklärung – um BDSM, Behinderung, sexuelle Normen und vieles mehr".



Erhältlich ist der Kalender zum Preis von 13,12 Euro online auf black-mosquito.org. (cw)