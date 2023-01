50 Jahre schwules Leben

30. Januar 2023, noch kein Kommentar

Am English Theatre of Hamburg feierte am 26. Januar das preisgekrönte britische Stück "The Pride" von Alexi Kaye Campbell Premiere.



"The Pride" thematiert den Wandel in der Einstellung zur Sexualität in der jüngsten Vergangenheit. Der Zeitsprung zwischen den repressiven 1950er Jahren und der befreiten Gegenwart wirft Fragen zu sexueller Befreiung, schwulen eziehungen, Identität, Treue und Ehrlichkeit auf.

Die Story: Im Jahr 1958 ist Philip mit Sylvia verheiratet, verliebt sich aber in ihren Freund Oliver. Philips Weigerung, seine Gefühle anzuerkennen, ist sowohl für ihn selbst als auch für die Menschen, die er liebt, verheerend. Wir folgen denselben Figuren im Jahr 2008, als Philip sich von Oliver trennt, weil dieser süchtig nach anonymen Sex ist. Dies zwingt Oliver dazu, sich zwischen Monogamie und Promiskuität zu entscheiden. Trotz allem liebt Sylvia beide.



"The Pride" ist ein kraftvolles Theaterstück, das leicht von Humor zu dramatischer Intensität übergeht. Es ist auch eine Aufforderung, Mut zu haben, stets zu sich selbst zu stehen.



Aufführungen stehen noch bis zum 25. März 2023 auf dem Programm des English Theatre of Hamburg. Mehr Infos und Tickets gibt es auf der Homepage. (cw/pm)