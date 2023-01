Beulen und Muckis

31. Januar 2023, noch kein Kommentar

Zeichnung aus dem Band "Cops & Robbers" (Bild: Tom of Finland / Taschen Verlag)

Der Taschen Verlag hat die vierbändige Reihe "The Little Book of Tom" mit Skizzen, Zeichnungen und Gemälden von Tom of Finland neu aufgelegt.



Louko Laaksonen, der Junge, der als Tom of Finland (1920-1991) berühmt werden sollte, begann bereits mit fünf Jahren Cartoons zu zeichnen. Seine bevorzugten Modelle waren echte Kerle aus seiner Heimat Finnland.



Toms Talent wurde durch sein Kunststudium in Helsinki vertieft, während sein Männergeschmack durch den Zweiten Weltkrieg geprägt wurde. In den späten 1960er Jahren waren Toms "schmutzige Zeichnungen" weltweit zum Standard für schwule Kunst geworden, und "Tom's Men" wurden zur Vorlage für eine neue toughe Männlichkeit in der Gay Community.

Jedes der 192-seitigen Bücher der Reihe "The Little Book of Tom" enthält fast 200 Skizzen, Zeichnungen und Gemälde, die eines von Toms Lieblingsthemen darstellen: "Bikers" (Amazon-Affiliate-Link ), "Blue Collar" (Amazon-Affiliate-Link ), "Military Men" (Amazon-Affiliate-Link ) sowie "Cops & Robbers" (Amazon-Affiliate-Link ).



Die gebundenen Bände im kompakten Format von 14 x 19,5 cm kosten nur 15 Euro und sind perfekt zum Verschenken – an sich selbst oder die liebsten Buddies. (cw/pm)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.