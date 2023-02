Trans Mann spielt trans Mann im "Polizeiruf 110"

04. Februar 2023, noch kein Kommentar

Im Mittelpunkt des packenden Krimis "Polizeiruf 110: Daniel A.", der am 19. Februar 2023 im Ersten ausgestrahlt wird, steht die Geschichte eines trans Mannes, der seine Identität geheim hält.



Im ersten Fall für das neue Team Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) im Rostocker Kommissariat wird eine Grundschullehrerin tot auf dem Parkplatz einer Kneipe aufgefunden. Dort war sie mit ihrem Onlinedate Daniel A. (Jonathan Perleth) verabredet, der sie als Letzter lebend gesehen hat. Nach ihm wird nun gesucht. Doch Daniel traut sich nicht, sich bei der Polizei zu melden. Er ist ein trans Mann, der sich noch nicht geoutet hat und dessen größte Angst es ist, dass sein Vater auf diesem Weg davon erfährt.

"Im Grunde geht es um die zerstörerische Kraft von solchen Geheimnissen und darum, dass jemand so viel Angst vor dem Offenbaren der eigenen Identität hat, dass es ihn fast zerreißt", erklärte Regisseur Dustin Loose zum Krimi. "Das ist der Motor dieser Geschichte."



Schauspieler Jonathan Perleth, selbst trans, findet die Angst seiner Figur "total nachvollziehbar". "Es kommt tatsächlich auch heute noch vor, dass Kinder von ihren Eltern rausgeschmissen werden, weil sie queer sind", erklärte er in einem Interview auf der ARD-Homepage. "Und es geht dabei ja auch nicht nur um das Worst-Case-Szenario, dass man am Ende alleine auf der Straße steht, sondern da hängt emotional noch mehr dran. Denn wenn's schlecht läuft, kann sich die Beziehung zur Familie sehr verschlechtern, oder sie bricht ganz ab. Das erzählt der Film alles mit, und mir erschien diese Geschichte sehr plausibel."



Der "Polizeiruf 110: Daniel A." wird am Sonntag, den 19. Februar 2023 um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Anschließend ist die Sendung sechs Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)