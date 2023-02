Narziss und Rosa

06. Februar 2023, noch kein Kommentar

Die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Rosa von Praunheim setzen sich auch in diesem Jahr fort: Die Frankfurter Galerie Hanna Bekker vom Rath zeigt ab 10. Februar 2023 seine Ausstellung "Merci für deine Liebe".



Die Schau widmet sich dem zeichnerisch-malerischem Werk des schwulen Regisseurs, Autors und Aktivisten. Bevor sich der in Frankfurt-Praunheim aufgewachsene Künstler dem Film zuwendete, führte ihn seine künstlerische Ausbildung an die Werkkunstschule Offenbach (heute HfG) und an die Hochschule für bildende Künste in West-Berlin.

Rosa von Praunheims bunte Bildwelten zeigen Blumen, Tierwesen oder Körper, die tanzen oder fliegen. Ergänzt werden die Gemälde mit kleinen Texten oder Gedichten. Das der Ausstellung titelgebende Werk "Merci für Deine Liebe" bezieht sich augenzwinkernd auf den Mythos des Narziss, der sich in sich selbst verliebte und in eine Blume verwandelte.



Vernissage in der Galerie Hanna Bekker vom Rath (Braubachstr. 12, Frankfurt) ist am Freitag, den 10. Februar 2023 um 18 Uhr. Am selben Abend um 20.30 Uhr stellt Rosa von Praunheim sein Buch "Rosa Theater" im Deutschen Filmmuseum Filminstitut (Schaumainkai 41, Frankfurt) vor. Die Ausstellung kann bis zum 4. März 2023 besichtigt werden. (cw/pm)