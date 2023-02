"Wie kann der überhaupt noch laufen mit dem Ding???"

07. Februar 2023, noch kein Kommentar

Auch die vierte Folge der HBO-Serie "The Last Of Us" (WOW) liefert wieder queeren Content, wenn auch diesmal vor allem auf humorvolle Art: Auf ihrem Roadtrip kommen Ellie und Joel ins Plaudern, als Ellie in einer Ablage auf der Rückbank ein altes schwules Erotikmagazin entdeckt...



"Nicht viel zu lesen" sei in dem Magazin, "aber ein paar interessante Fotos" habe es, witzelt die 14-Jährige von hinten – sehr zum Missfallen von Joel (Pedro Pascal), der das Mädchen doch eigentlich nur wie Schmugglerware von A nach B bringen sollte. "Oh, nein nein nein, leg das weg!" stottert der nur überfordert zur Reaktion: "Das ist nichts für Kinder!"

Ellie (Bella Ramsey) weiß bereits, wie man den gealterten Texaner aus der Reserve locken kann: "Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding???" ruft sie entsetzt. Joels verzweifelte Bemühungen zur Einhaltung des Kinderschutzes auch 20 Jahre nach der Zombie-Apokalypse jedenfalls laufen ins Leere. "Jetzt komm runter, ich will sehen, was daran so toll ist!"



Doch damit ist Joel noch nicht vom Haken. Es wird jedenfalls nicht die letzte Szene in dem aufsehenerregenden Serien-Remake der Videospielreihe sein, in der Ellie ihren Begleiter auf extrem lustige Art und Weise herausfordert und seine Ansprüche anficht, bei allem das Sagen zu haben.



Mit einer rührenden schwulen Liebesgeschichte in der US-amerikanischen Provinz hatte sich die dritte Folge von "The Last Of Us" ganz auf queeren Inhalt konzentriert (queer.de berichtete). Doch im Unterschied zu der auserzählten Romanze zwischen dem an Verschwörungstheorien glaubenden Prepper Bill und Frank ist die Szene mit deren schwulen Sexheft sehr nah an der Videospielvorlage orientiert.



"The Last Of" Us gilt inzwischen als zweitgrößter Serienstart bei der traditionsreichen US-amerikanischen Serienschmiede HBO. So kann es wenig verwundern, dass für die Videospiel-Adaption bereits eine zweite Staffel angekündigt worden ist (queer.de berichtete).



Im "The Last Of Us"-Universum mutiert der für Menschen sonst ungefährliche Cordyceps-Pilz und beginnt, Lebewesen abseits von Insekten auf seinen Speiseplan aufzunehmen. Die Unglücklichen verwandeln sich so in an Zombies orientierte Wesen, die binnen kürzester Zeit die menschliche Zivilisation zusammenbrechen lassen. Doch statt seinen Fokus auf Grusel und Horror zu legen, widmet sich die Geschichte vor allem den prekären Bindungen von Menschen unter katastrophalen gesellschaftlichen Bedingungen und der Frage nach dem Schönen und dem Guten im Leben (queer.de berichtete). (jk)