Neues Männerpaar bei "Dancing Stars"

08. Februar 2023, noch kein Kommentar

In der 15. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" ist mit dem schwulen Influencer Michael Buchinger und dem Profitänzer Herbert Stanonik wieder ein gleichgeschlechtliches Paar dabei.



Für Buchinger erfüllt sich damit ein Traum. Der in Wien lebende 30-jährige Youtuber, Kolumnist, Autor und Kabarettist hatte laut ORF "eine Teilnahme seit 2018 auf seinem Vision Board". Er könne sich durchaus vorstellen, seine Generation für Standardtänze zu begeistern. Bekannt wurde Buchinger u.a. mit seiner genialen Videoreihe "Wenn Schwule das sagen würden, was Heteros sagen".

"Dancing Stars" basiert wie das auf RTL ausgestrahlte deutsche Pendant "Let's Dance" auf einem britischen Showformat. Erstmals tanzte 2011 der schwule Moderator und Sänger Alfons Haider mit einem männlichen Partner und belegte am Ende Rang vier unter zwölf Teilnehmenden. Das gleichgeschlechtliche Tanzpaar führte damals zu zahlreichen homofeindlichen Reaktionen, sogar von Promis (queer.de berichtete). Kritik kam etwa von der Fußball-Ikone Toni Polster ("Wenn ich heutzutage meinen Fernseher aufdrehe, überkommt mich das Gefühl, ich bin abnormal, weil ich heterosexuell bin und nicht schwul") und dem Formel-1-Urgestein Niki Lauda ("Ich bin empört, dass sich der öffentlich-rechtliche ORF [...] aus reiner Quotengeilheit dafür hergibt, schwules Tanzen zu propagieren").



Vor fünf Jahren war mit Tamara Mascara erstmals eine Dragqueen bei "Dancing Stars" dabei (queer.de berichtete). Ein Jahr später tanzte die lesbische frühere Eishockey-Nationalspielerin Virginia Ernst als erste Teilnehmerin mit einer Frau (queer.de berichtete).



Die 15. Staffel mit Michael Buchinger und Herbert Stanonik ist ab dem 3. März 2023 auf ORF 1 zu sehen. (cw)