Alex Mariah Peter tanzt für die LGBTI-Community

11. Februar 2023, noch kein Kommentar

Kurz vor dem Start der 16. "Let's Dance"-Staffel hat RTL offizielle Fotos der 14 Teilnehmer*innen veröffentlicht – die von Alex Mariah Peter stechen heraus.



Die 25-Jährige nahm 2021 bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben teil – und ging als erste trans Siegerin in die GNTM-Geschichte ein (queer.de berichtete). Seitdem ist Alex Mariah Peter als Model sehr gefragt – unter anderem war sie das deutsche Gesicht von Kylie Jenners Kosmetiklinie "Kylie Cosmetics". Auch beim RTL-Shooting wusste sich die gebürtige Kölnerin in Szene zu setzen.



Bild: RTL

Außerdem dabei sind "GZSZ"-Star Chryssanthi Kavazi (33), Koch-Influencerin und Model Sally Özcan (34), Julia Beautx (23), bekannt aus der TV-Reihe "Frühling" und Youtuberin, Sharon Battiste (31), Ex-Bachelorette und Schauspielerin, Boris Beckers Tochter Anna Ermakowa (22) sowie Natalia Yegorova (489, Ex-Frau von Kiews Bürgermeister und Ex-Box-Star Vitali Klitschko.

Die Promi-Herren, die bei "Let's Dance" mitmachen, sind Youtube- und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36), Mentalist und Autor Timon Krause (28), Philipp Boy (35), Ex-Profi-Kunstturner, Creative Content Creator Younes Zarou (24), Sternekoch Ali Güngörmü? (46), Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (39) und Comedian Abdelkarim (41). Die neue Staffel startet am 17. Februar um 20.15 auf RTL.



Bild: RTL

Queere Kandidat*innen gab es bei "Let's Dance" schon mehrfach: Im Jahr 2019 war die lesbische Sängerin Kerstin Ott die erste Person, die mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin tanzte (queer.de berichtete). Sie belegte den zehnten Platz. Vor zwei Jahren trat Nicolas Puschmann mit einem männlichen Partner in der RTL-Show an. Der ehemalige "Prince Charming" holte die Bronzemedaille (queer.de berichtete).



Auch in der neuen Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars", die am 3. März 2023 startet, ist mit dem schwulen Influencer Michael Buchinger und dem Profitänzer Herbert Stanonik ein gleichgeschlechtliches Paar dabei (queer.de berichtete). (cw)