Der neue Ralf-König-Comic ist da

13. Februar 2023, noch kein Kommentar

Am Dienstag erscheint nach "Vervirte Zeiten" der Nachfolge-Band "ABBA HALLO!" des schwulen Comic-Papsts mit neuen Geschichten rund um das Paar Konrad und Paul. Wir haben zwei Leseproben!



Wieder hat Ralf König seine Gemeinde im Internet über Monate fast täglich mit einem Strip amüsiert und getröstet. Konrad und Paul treiben durch einen zweiten Coronawinter, immer noch mit Maske, aber mit wachsender Lust auf Partys, Ausgelassenheit – und auf das neue Album von ABBA.

Doch zur Pandemie gesellen sich noch ganz andere Sorgen, was in diesen Zeiten ja wirklich niemanden wundert. Aber nach Jahrzehnten scheinbar problemloser Koexistenz zweier gänzlich unterschiedlicher Charaktere stellt sich Konrad und Paul mit einem Mal und aus gutem Grund die erschreckende Frage: Was, wenn ihre Liebe fort ist?



Nach "Vervirte Zeiten" erscheint am 14. Februar 2023 im Rowohlt Verlag der 208-seitige Nachfolge-Band "ABBA HALLO!" (gebundene Ausgabe: 25 Euro, E-Book: 19,99 Euro). Bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) kann das Buch bereits bestellt werden. (cw/pm)





