Jorge González im "Quizduell-Olymp"

Punkte verteilen kann der "Let's Dance"-Juror Jorge González. Doch kann er selbst auch welche einheimsen? Die Antwort erfahren wir am Freitag im "Quizduell-Olymp" im Ersten.



In der von Esther Sedlaczek moderierten Quizsendung tritt der schwule TV-Entertainer zusammen mit seinem Jury-Kollegen Joachim Llambi als "Team Tanzkunst" gegen den "Quizduell-Olymp" an, bestehend aus Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass") und Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").



Bild: ARD / Uwe Ernst

Die aufgezeichnete Sendung wird am Freitag, den 17. Februar 2023 um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Laut einer Pressemitteilung der ARD erwartet die Zuschauer*innen u.a. ein "Freudentänzchen".

Wer vom Sofa aus mitraten will, kann das ganz einfach mit der ARD Quiz App tun. Alle, die mitspielen, haben die gleichen Chancen auf den Gewinn. Es kommt nicht darauf an, wie viele Fragen beantwortet werden und ob die Antworten richtig waren. (cw)