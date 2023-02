Zeig deine Solidarität mit Salekh und Ismail!

16. Februar 2023, noch kein Kommentar

Die beiden queeren Geschwister Salekh und Ismail wurden in Tschetschenien zu schwerer Zwangsarbeit in einer Strafkolonie verurteilt. Mit einer Postkarte kannst du ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind.



Die NC SOS Crisis Group, eine Gruppe, die gefährdeten LGBTI und ihren Familien im Nordkaukasus hilft, hat gemeinsam mit All Out und MyPostcard eine Möglichkeit gefunden, den beiden Heranwachsenden persönliche Botschaften auf echten, gedruckten Postkarten zukommen zu lassen. Und du kannst deine eigene jetzt direkt von deinem Handy oder Computer aus versenden. Insgesamt 5.000 Karten stellt MyPostcard für die Aktion kostenlos zur Verfügung.

Tschetschenien ist für queere Menschen eine der schlimmsten Regionen der Welt. Folter und "Ehrenmorde", bei denen Verwandte ermutigt werden, LGBTI-Familienmitglieder zu töten, sind hier an der Tagesordnung. Auch die Verwandten von Salekh und Ismail wurden dazu ermutigt, die Geschwister zu ermorden.



Die beiden Jugendlichen waren 2020 mit Hilfe des russischen LGBT Network aus der Region geflüchtet. Anfang Februar 2021 wurden sie in ihrer Wohnung in Nischni Nowgorod, einer Großstadt rund 400 Kilometer östlich von Moskau, festgenommen und verschleppungsartig zunächst in die tschetschenische Stadt Gudermes rücküberstellt und verhört (queer.de berichtete). Später hieß es, sie hätten gestanden, einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen durch Essensweitergabe unterstützt zu haben (queer.de berichtete). Vor einem Jahr wurden sie verurteilt (queer.de berichtete).



"Obwohl klar ist, dass ihr Strafverfahren fingiert war, wurden die Geschwister zu sieben und sechs Jahren Haft in getrennten Strafkolonien verurteilt. Das bedeutet, dass sie schwere Zwangsarbeit verrichten müssen", heißt es in einer Mitteilung der NC SOS Crisis Group. "Man kann sich kaum vorstellen, wie verzweifelt und einsam sie sich fühlen müssen. Aber du kannst ihnen zeigen, dass du sie nicht vergessen hast, indem du ihnen eine Botschaft der Liebe und Solidarität schickst."



Auf der MyPostcard-Homepage stehen neben dem obigen Beispiel zwei weitere Motive der Solidaritätspostkarte zur Auswahl. (cw/pm)