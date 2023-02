Alex Mariah Peter tanzt mit einem Zahnarzt

18. Februar 2023, noch kein Kommentar

Die 16. Staffel von "Let's Dance" ist da. Manch ein Star suchte noch nach dem Takt, gefunden wurden hingegen die Tanzpaare.



Verstolperte Quicksteps, zu schnelle Langsame Walzer und der obligatorische Barfuß-Contemporary im offenen Leinenhemd – ja, "Let's Dance" ist zurück! Bereits zum 16. Mal wollen Prominente ihre Tanzkünste unter Beweis stellen, respektive ihren professionellen Tanzpartnern so wenig körperliche und seelische Schmerzen wie möglich bereiten. Mit trans Model Alex Mariah Peter ist auch eine queere Kandidatin dabei.



In Ausgabe eins fanden die 14 Tanzpaare zusammen. Ein Star konnte begeistern und sich den Freifahrtschein für Folge zwei sichern. Und trotz Welpenschutz wurden von Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41) und Jorge González (55) die ersten potenziellen Sorgenkinder der Staffel identifiziert.

Die selbstbetitelte "marokkanische Gazelle" aka Comedian Abdelkarim (41) glich zumindest in der Kennenlern-Ausgabe noch einem tänzerischen Wildunfall. Influencerin Julia Beautx (23) wird vorerst für kein Tanz-Testimonial gebucht. Und Creative Content Creator Younes Zarou (25) kreierte sehr kreative Tanzschritte fern abseits vom Takt.



Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) hingegen, die als eine der ersten Promi-Damen aufs Parkett musste, erhielt auch als eine der ersten Extralob von den drei Jury-Mitgliedern – sogar von Quoten-Griesgram Llambi. Selbes Spiel bei Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34), die wie Battiste 19 Punkte bei ihrer "Let's Dance"-Premiere einfahren konnte.



Gruppenfoto (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Das Küken der diesjährigen Staffel ist mit ihren 22 Jahren Model und Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova. Ihr und Model-Kollegin Alex Mariah Peter (25) sowie Singer/Songwriterin Natalia Yegorova (ehemals Klitschko, 48) wurde die undankbare Rolle zuteil, nach dem Gastauftritt von Vorjahressieger René Casselly (26) aufzutreten. Der Artist zeigte noch einmal gemeinsam mit Kathrin Menzinger (34), wie hoch die Messlatte in der Unterhaltungsshow tatsächlich hängen kann.



Nichtsdestotrotz brillierte das Trio im Allgemeinen und Nesthäkchen Ermakova im Speziellen. Sie erhielt von Llambi ein überschwängliches "sehr ordentlich" und damit einhergehend die Höchstwertung des Abends – 23 Punkte. Nur sie schaffte es damit in der Kennenlernshow, die 20-Punkte-Marke der Jury zu überspringen. Das Direktticket für die nächste Ausgabe, das vor dem Ausscheiden schützt, ging folgerichtig ebenfalls an sie.



Die nächsten Wochen wird Alex Mariah Peter tänzerisch mit Alexandru Ionel (28) verbringen. Der in Moldau geborene Profi-Tänzer und studierte Zahnmediziner war bereits vor zwei Jahren in der 14. Staffel von "Let's Dance" zu sehen. Damals tanzte er an der Seite von Schlagersängerin Vanessa Neigert, schied allerdings in der ersten Runde aus.



Das erste zaghafte Fazit der Kennenlernfolge lautet: In dieser Staffel scheinen die ganz großen Ausreißer nach oben und nach unten zu fehlen. Alle Teilnehmenden landeten im zweistelligen Bereich. Von den 30 Maximalpunkten waren die 14 Promis aber noch meilenweit entfernt. (cw/spot)